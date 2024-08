Justiça e TCU mandam Saúde parar compra de 60 milhões de escovas de dente

Sob responsabilidade do secretário-executivo da Saúde, Swedenberger Barbosa, o pregão previa compra de 60 milhões de kits com escova de dente, creme dental com flúor e fios dentais, além de uma bolsa plástica com zíper com o logo do programa Brasil Sorridente.

O objetivo do ministério era fazer a compra e a entrega dos kits em pleno período eleitoral.

A própria área jurídica da pasta alertou que haveria "risco" de ser considerado "publicidade institucional ou distribuição gratuita de bens, a depender da forma como for feita".

O edital informa que "o custo estimado da contratação possui caráter sigiloso".

Os 60 milhões de kits podem custar entre R$ 348 milhões e R$ 589 milhões - considerando valores de kits comprados no governo Lula (PT) e valores médios cotados no próprio edital, respectivamente.

A ministra Nísia Trindade deu a Berger - um dos nomes mais próximos do presidente Lula (PT), de quem foi assessor especial nos últimos dois mandatos - o controle do bilionário orçamento da pasta.