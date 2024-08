Trabalhadores pardos do Centro-Oeste têm mais risco de morrer no calor

Esses trabalhadores também têm mais chance de sofrer estresse térmico. "O trabalho rural é pesado e, junto com o calor extremo e uma vestimenta inadequada, pode elevar a taxa metabólica para níveis perigosos", afirma. Um quadro de exaustão, aumento no tempo de reação e lapsos de memória tem potencial para provocar acidentes graves e, em alguns casos, até mal súbito.

Em 2012, Bitencourt e colegas investigaram as condições atmosféricas nos dias das mortes súbitas de 14 cortadores de cana-de-açúcar, no interior de São Paulo. O levantamento considerou temperatura, umidade, vento e radiação solar. Eles descobriram que 10 dos óbitos ocorreram em dias com calor igual ou acima da média. Seis mortes aconteceram em dias com temperatura recorde.

Desde então, o perigo da sobrecarga térmica só aumentou no Norte, Nordeste e partes do Centro-Oeste do Brasil. Em uma pesquisa de 2019, intitulada "O risco de exposição ao calor para trabalhadores ao ar livre no Brasil", os mesmos pesquisadores mostraram que o trabalho mais perigoso nessas regiões envolvia cargas pesadas no período do verão.

Outro fator de risco são as altas taxas de trabalho autônomo ou informal - bastante comum no meio rural e realidade de 44,5% da população preta ou parda, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Nestas condições, empregados e empregadores nem sempre seguem normas de segurança do trabalho. "Esses indivíduos ganham por produção e podem negligenciar sinais de risco do calor para não comprometer o seu ganha-pão," explica.

Cada vez mais calor

O ano de 2023 foi o ano mais quente já registrado no Brasil, com 9 ondas de calor em todo o país. O Centro-Oeste, especificamente, tem esquentado acima da média global, cerca de 0,5 °C por década - os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A explosão dos termômetros tem sido particularmente alarmante em Goiás.