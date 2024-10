Popular entre eleitor de Tarcísio, Marçal põe em xeque poder de governador O triplo empate técnico entre Guilherme Boulos (26%), Ricardo Nunes e Pablo Marçal (24%), no Datafolha, desta quinta (3), com o prefeito perdendo três pontos na última semana e o influenciador achando todos os três, leva à discussão sobre os cabos eleitorais. Tarcísio, Lula e a tropa de choque bolsonarista, quem é mais efetivo na reta final? Apontados por alguns analistas como padrinho de luxo, Tarcísio de Freitas colou em Nunes, mas isso não vem se traduzindo em votos neste momento. Talvez o crescimento que havia sido creditado ao governador, na verdade, havia sido apenas a ação da base do prefeito na Câmara dos Vereadores junto com suas lideranças comunitárias, da montanha de recursos gastos pela prefeitura em obras de última hora e de anúncios avassaladores contra Marçal na TV. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto