Após o Datafolha apontar um triplo empate técnico na liderança da corrida à Prefeitura de São Paulo e o debate da TV Globo ter sido ligeiramente melhor para Guilherme Boulos do que para Ricardo Nunes e Pablo Marçal, os dois candidatos que disputam o campo da direita farão o seu UFC particular de hoje até domingo. Não que um segundo turno entre Nunes e Marçal não seja claramente possível. Mas ambos batem em Boulos não para tirar votos do deputado, mas a fim de arrancar votos um do outro. Para os dois, é um jogo de seis pontos: a desidratação de um é o crescimento do oponente.