Rato, escorpião: SP tem 3,8 mil pedidos pendentes contra pragas em 2024 O município de São Paulo contava com 3.764 solicitações pendentes feitas à Prefeitura de São Paulo em 2024 por cidadãos para controle de pragas ao final do terceiro trimestre. Isso inclui pedidos de vistoria em locais por infestação de ratos, escorpiões, morcegos, pernilongos e o mosquito transmissor da dengue, vespas e abelhas e pombos. A informação foi extraída da base de dados abertos da própria Prefeitura de São Paulo. Há pedidos "em andamento" que datam do primeiro dia útil do ano, 2 de janeiro. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto