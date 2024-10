O bolsonarismo foi o grande derrotado do segundo turno das eleições nas capitais brasileiras. Dos candidatos que abraçaram loucamente o mito, apenas o fanfarrão Abílio Brunini venceu em Cuiabá. O resto levou sola do eleitorado. Perdeu em Belém, com Éder Mauro, em Curitiba, com Cristina Greml, em João Pessoa, com o Marcelo Queiroga, em Manaus, com o Capitão Alberto, em Palmas, com Janad Valcari, em Porto Velho, com Mariana Carvalho, em Goiânia, com Fred Rodrigues, em Fortaleza, com André Fernandes, em Belo Horizonte, com Bruno Engler.