Tarcísio, o Moderado, imita Marçal e vincula Boulos e PCC no dia da eleição O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) incorporou Pablo Marçal, neste domingo de segundo turno da eleição à Prefeitura de São Paulo, afirmando a jornalistas que o Primeiro Comando da Capital orientou o voto em Guilherme Boulos (PSOL), adversário de seu candidato. A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo havia dito que interceptou comunicados assinados por membros do PCC orientando o voto em algumas cidades. A questão é grave e merece investigação e o tratamento adequado, tanto para verificar a autenticidade dessas comunicações, quanto para indicar se as campanhas sabiam disso. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto