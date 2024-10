Trump faz comício em Nova York e é acusado de repetir ato nazista de 1939

Em fevereiro de 1939, poucos meses antes de Adolf Hitler invadir a Polônia e começar a Segunda Guerra Mundial, um dos palcos mais célebres dos EUA sediou uma reunião do movimento nazista americano. No Madison Square Garden, os organizadores ergueram uma foto de George Washington e iniciaram o ato com um apelo para que os "o governo dos EUA seja devolvido ao povo americano". 20 mil norte-americanos estavam presentes.

Não por acaso, neste domingo, o evento organizado por Donald Trump no mesmo palco, e que marca sua corrida final na campanha eleitoral, está sendo comparado por membros do Partido Democrata à iniciativa nazista de 1939.

UOL acompanha evento

O UOL entrou no Madison Square Garden quatro horas antes do discurso do candidato republicano e presenciou um público que faz questão de ignorar qualquer menção às suas características antidemocratas. As referências ao republicano são frequentemente associadas a armas, com ele vestido como Rambo.