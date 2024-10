MP suspeita de boca de urna do PT em Fortaleza e pede busca e apreensão

Conforme o ofício enviado ao juiz, o promotor gravou um vídeo e conversou com fiscais eleitorais, outros policiais militares que já estavam no local, que teriam relatado mesma conduta, que caracterizaria prática de boca de urna, que é vedada pela Justiça Eleitoral.

"Tais fatos, pela sua gravidade, evidenciam a necessidade de pronta atuação institucional para o fim de coibir crimes que afetem a vontade do eleitor e o próprio resultado das eleições, cujos prejuízos serão irreversíveis considerando a proximidade do pleito", escreveu Cavalcante.

A eleição em Fortaleza é uma das mais disputadas do país. Conforme o último Datafolha, o candidato do PL, André Fernandez, tem 51% das intenções de voto, e o candidato do PT, Evandro Leitão, tem 49%. Fernandez tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto Leitão tem o suporte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Procurada, a campanha de Leitão ainda não se manifestou.