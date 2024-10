Bolsonaro priorizou derrotar aliados com ambições presidenciais

Nessas eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu como alvo prioritário derrotar outros nomes da direita, inclusive aliados, que tenham pretensões presidenciais.

Foi isso que o fez oscilar no primeiro turno das eleições em São Paulo, por exemplo, entre apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o recém-aparecido Pablo Marçal (PRTB).

Embora fosse o nome preferido do eleitorado bolsonarista, Marçal não contou com apoio explícito do ex-presidente por um motivo muito simples: ele declarou publicamente que tem intenção de concorrer ao Palácio do Planalto em 2026.