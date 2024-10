Tarcísio, o Moderado, imita Marçal e manipula eleição ligando Boulos a PCC

Mas resolveu fazer isso no local onde ele havia votado e, pior, ao lado do prefeito Ricardo Nunes, adversário de Boulos.

O comportamento de Tarcísio não é aleatório mas vai ao encontro da estratégia da campanha de Nunes ao longo do segundo turno: afirmar que o deputado é o candidato dos presidiários e não vai atacar o crime organizado. Ou seja, pode ter sido premeditado.

Dois dias antes do primeiro turno da eleição em São Paulo, Pablo Marçal divulgou um laudo falso que indicava que Guilherme Boulos havia procurado uma clínica em decorrência do uso abusivo de cocaína. A farsa foi rapidamente desmobilizada, Marçal arcou com o ônus disso, mas o candidato da esquerda viu sua rejeição crescer. O governador Tarcísio de Freitas, ao emular a tática de Marçal, mostra que, ao contrário do que muitos afirmam, não existe bolsonarismo moderado.

Nas últimas semanas, analistas afirmaram que o deputado estava copiando o estilo de Pablo Marçal. A declaração de hoje mostra que o governador foi mais fundo que o ex-coach, pois fez isso no dia da eleição.

Ironicamente, meses antes das eleições, a imprensa apontou que Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara dos Vereadores e forte aliado de Nunes, estava envolvido com uma companhia de ônibus acusada pelo Ministério Público de lavar dinheiro para o PCC. E, ao mesmo tempo, outra investigação apontou que guardas civis metropolitanos de São Paulo haviam firmado um esquema com a facção criminosa para extorquir dinheiro de comerciantes na região da Cracolândia.

São Paulo, quem diria, pode empurrar sua eleição para um terceiro turno. Não nas urnas, mas na Justiça.