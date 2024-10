O total de eleitores que não escolheu nenhum dos candidatos no segundo turno das eleições em São Paulo (3,6 milhões) é maior que votação do prefeito reeleito Ricardo Nunes (3,4 milhões) e do deputado Guilherme Boulos (2,3 milhões). Sim, a maior força política que venceu na capital paulista não foi o nome do MDB, nem do PSOL, mas o Desprezo (sem partido). Esse total é a somatória da abstenção, opção de 2.940.360 paulistanos - a maior taxa da história em um segundo turno na cidade, como havia profetizado (ou prometido) o ex-coach Pablo Marçal em sua sabatina com Boulos, com nulos (430.756) e brancos (234.317).