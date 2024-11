Finados: Brasil, país de memória fraca, segue com 700 mil mortes impunes O Brasil tem a sétima população mundial, mas foi o segundo em número de óbitos por covid-19, com 700 mil. Essa discrepância não é obra da mãe natureza, mas resultado de uma política negacionista tomada pelo governo Jair Bolsonaro e aliados, que demoraram a comprar vacinas e incentivaram a livre contaminação. Hoje, Dia de Finados, é bom momento para lembrar aos brasileiros que perderam alguém ou que se importam com a vida que os crimes cometidos contra a saúde pública entre 2020 e 2021 seguem praticamente impunes. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto