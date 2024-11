O excesso de jornada, que tem na questionada escala 6×1 um de seus exemplos mais contundentes, não só prejudica a qualidade de vida, como também representa mais riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores. É o que mostra um levantamento feito pela Repórter Brasil, com base em diferentes bases de dados do governo federal. Das 20 ocupações com mais notificações de acidentes de trabalho em 2022, 12 também aparecem na lista das 20 categorias com o maior número de contratos semanais de 41 horas ou mais.