PEC contra jornada 6x1 evidencia a necessidade de ter vida além do trabalho

A ideia de que apenas um dia é suficiente para o trabalhador descansar, cuidar da sua saúde física e mental, dar atenção às relações familiares e ao lazer só encontra respaldo na mesma concepção que legitimou a escravidão.

"A escala 6x1 é uma marca de continuidade da ideia de que o trabalhador é um cidadão de segunda classe, muito próximo ao escravizado e para quem o direito à vida, à saúde, ao lazer etc é um efeito colateral do direito feito para proteger os donos das propriedades", afirma Paulo de Jesus, doutor em história e professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

O historiador explica que o direito ao ócio, como motor da criatividade, é visto como um problema, um crime. "Na prática, o que se advoga é que já se faz muito pelo trabalhador, oferecendo uma vaga de emprego", completa.

Uma das bandeiras do movimento Vida Além do Trabalho é a ideia de que o trabalhador é mais do que seu exercício laboral. Ao contrário disso, as jornadas excessivas provocam fadiga extrema, prejudicam as relações sociais e afetivas, geram mais riscos a acidentes de trabalho e comprometem aquilo que mais se cobra dos trabalhadores: a produtividade.

Ou seja, o contrário dos que acusam a redução da jornada como uma ameaça ao trabalho e à dignidade do ser humano.

"A mesma mentalidade escravista que dizia que sem a escravidão os africanos viveriam na barbárie, pois eram selvagem, além de outras tantas falácias racistas", lembra Paulo de Jesus.