Sob a presidência do Brasil, o G20 lançou uma iniciativa para conectar governos que tentam combater a fome com países, bancos e organizações interessados em contribuir financeiramente e tecnicamente para isso. Os diplomatas vão ficar irritados com a comparação, mas o mecanismo criado funciona como um "Tinder" contra a miséria com o objetivo de dar match entre quem quer dar e quem gostaria de receber. Agora, nesta sexta (15), durante a Cúpula Social do G20, o clube das nações mais ricas do mundo, que foi realizado no Rio, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza anunciou compromissos concretos de 41 países, 13 organizações internacionais e 18 organizações não-governamentais e filantropias. Este é um subconjunto do total de países e organizações que decidiram se integrar à Aliança como membros fundadores. A composição total de membros será anunciada nesta segunda (18), na Cúpula de Líderes do G20.