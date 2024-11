Atiradores mataram delator do PCC em 7 segundos; comparsa deu coordenadas

Assim que os atiradores recebem o aviso do comparsa que estava dentro do saguão do aeroporto, o Gol preto sai bem devagar e passa pelo ônibus. Dois homens armados descem do automóvel, bem frente a Gritzbach, e disparam contra ele. A morte foi instantânea.

A Polícia Civil já tem informações do comparsa que passou as coordenadas do empresário para os atiradores. "Nós vamos analisar o telefone celular dele mais rápido do que ele imagina", revelou uma fonte. Os agentes também têm informações sobre o veículo usado no crime.

O Gol preto pertencia a uma mulher, moradora no Conjunto Habitacional Teotônio Vilela, na região de Sapopemba, na zona leste paulistana. Ela vendeu o carro para um homem. O novo proprietário foi ouvido no DHPP e a participação dele no crime foi descartada.

Fontes do DHPP disseram ainda que a linha de investigação se concentra na pessoa que estava no saguão do aeroporto e passou aos parceiros as informações sobre o momento em que Gritzbach sai pela porta automática e atinge a parte externa do terminal 2.

Quando o informante deu o sinal aos comparsas, Gritzbach atravessava a faixa com a a namorada dele, Maria Helena Paiva Antunes, 29. O soldado da Polícia Militar, Samuel Tillvitz da Luz, 29, um dos escoltas do empresário, estava armado, ao lado dele.

Semana decisiva

A força-tarefa criada para investigar o assassinato de Gritzbach espera ter importantes novidades até a próxima terça-feira. É quando deverão ficar prontos os testes de DNA relacionados aos materiais genéticos e digitais coletados no Gol preto e nas armas e objetos abandonados pelos atiradores.