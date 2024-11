A pressa do Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em reduzir a gravidade do plano para assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes em dezembro de 2022, revelado, nesta terça (19), com a operação que prendeu quatro militares envolvidos, é indicativo de que a família sabe que o caso coloca Jair mais próximo de uma longa temporada na Papuda. "Por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime", disse o senador. Pensar, não, mas planejar com riqueza de detalhes, incluindo que armas e venenos usar, como conectar a execução da chapa vencedora das eleições com a permanência do derrotado no poder, tudo isso usando a estrutura do Palácio do Planalto e com a participação ativa do candidato a vice derrotado, general Braga Netto sim.