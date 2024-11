Golpe estava em andamento, e anistia seria um crime contra a democracia

Não existe qualquer dúvida de que a intenção era um atentado contra a democracia.

E, de fato, o que vivemos nos últimos anos foi uma operação lúcida e detalhada de desmonte do Estado de Direito. Enquanto a estrutura pouco visível era corroída, o governo Bolsonaro fechou o espaço cívico, desmontou conselhos para a participação da sociedade civil, atacou ativistas, tentou deslegitimar a imprensa profissional e incentivou a violência contra qualquer ator que representasse um controle externo ao seu governo.

Pelo mundo, a estratégia tem sido exatamente a mesma: chegar ao poder usando as armas da democracia e, uma vez no comando, corromper e usar o Estado, desmontar as garantias constitucionais. E matar, se necessário.

Para vencer as eleições, portanto, esses movimentos estão dispostos a moderar o discurso, usar gravata, evitar palavrões e insistir que jogam dentro das quatro linhas. Mas basta olhar seus programas de governo e seu DNA para entender que isso não passa de mais uma estratégia de chegar ao poder.

Achar que a moderação pode vir de uma mudança de discursos ou da publicação de um artigo sobre "democracia" num jornal de grande circulação é ignorar o que de fato esse movimento político pretende realizar, uma vez no comando.

Ou o que estão dispostos a fazer para continuar no poder.