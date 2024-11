Plano para matar Lula e explodir Moraes abre porta da cadeia a Bolsonaro

A pressa de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em reduzir a gravidade do plano para assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes em dezembro de 2022, revelado com a operação que prendeu quatro militares envolvidos nesta terça (19), é indicativo de que a família sabe que o caso coloca Jair mais próximo de uma longa temporada na Papuda.

"Por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime", disse o senador. Pensar, não, mas planejar com riqueza de detalhes, incluindo as armas e venenos a serem usados, conectando a execução da chapa vencedora das eleições com a permanência do derrotado no poder e usando a estrutura do Palácio do Planalto, com a participação ativa do candidato a vice derrotado, general Braga Netto, não é um crime, mas um pacote deles.

Já era público que os "kids pretos", forças especiais do Exército, tinham participação-chave na intentona golpista, bem como o envolvimento da casa do quase vice em planos pouco democráticos, a grana que estava sendo levantada por Mauro Cid para trazer esse pessoal do Rio para Brasília, os planos para seguir e matar Moraes e a participação de Jair na edição da minuta para decretar golpe de Estado. A grande novidade é o envolvimento de militares de alta patente para matar Lula e Alckmin, com conexão com o centro do poder.