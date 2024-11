Para ser bem preciso, a tentativa de golpe de Estado não foi para frente não só pela negativa dos comandantes do Exército, general Freire Gomes, e da Aeronáutica, brigadeiro Baptista Júnior, de abraçarem o decreto golpista editado por Jair Bolsonaro, e pela conjuntura nacional e internacional, mas também pelo acovardamento do então presidente, que refugou com medo de ser preso. A posição do general e do brigadeiro dizem respeito à possibilidade de a tentativa de golpe dar certo, ou seja, tratam do dia seguinte. Mas como eles não prenderam Jair diante do documento que lhes foi apresentado na reunião de 7 de dezembro de 2022, o então presidente sentiu-se à vontade para conversar com o comandante de operações terrestres, general Estevam Theóphilo, que prometeu apoio em 9 de dezembro.