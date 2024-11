Policial preso e delatado por Gritzbach tentou parceria com o Corinthians

A proposta previa um modelo de compartilhamento de receita líquida, na qual o Corinthians e o 2Go Bank dividiriam igualmente os lucros gerados após a dedução dos custos operacionais. O projeto de 321 páginas foi assinado por Cyllas Elia e não foi para frente após recusa do clube paulista.

Elia foi delatado por Vinícius Gritzbach

Preso por policiais federais na manhã de ontem, Cyllas Elia foi delatado à Corregedoria da Polícia Civil pelo empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC e de policiais civis assassinado a tiros no último dia 8 no aeroporto internacional de Guarulhos.

Gritbzach prestou depoimento oito dias antes de ser morto. Os agentes delatados são do Deic e do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Segundo o empresário, Cyllas Elia era sócio de um banco digital com Anselmo Becheli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, narcotraficante que tinha grande influência no PCC, e com Rafael Maeda Pires, 31, o Japa, parceiro deste último.

Cara Preta foi assassinado a tiros em 27 de dezembro de 2021 no Tatuapé, zona leste de São Paulo, junto com o motorista Antônio Corona Neto, 33, o Sem Sangue. Gritzbach foi processado como o mandante das mortes porque teria desviado ao menos R$ 200 milhões do narcotraficante.