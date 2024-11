Medo de Bolsonaro foi outro motivo para fracasso do golpe, segundo aliados

Aliás, no discurso que fez no gramado do Palácio do Alvorada, no dia 9 de dezembro, ele disse "dou a minha vida pela pátria, a vida física se preciso for". Contudo, não foi isso o que aconteceu. Ao desistir de assinar o decreto golpista que ele mesmo havia editado, freou os preparativos para uma primeira a tentativa de golpe, prevista para 15 de dezembro de 2022.

Dessa forma, Bolsonaro foi chamado de covarde e medroso por militares de sua própria conspiração golpista no WhatsApp.

Em conversa com o tenente-coronel Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros, o também tenente-coronel Mauro Cid disse que o presidente da República e os comandantes das Forças Armadas também foram "covardes". E que no golpe de 1964, "não precisou de ninguém assinar nada".

Tratavam do decreto golpista, que instituiria um estado de sítio e daria às Forças Armadas o papel de intervir no Tribunal Superior Eleitoral.

Em outro diálogo entre golpistas, o coronel Bernardo Romão Correa Neto disse ao coronel Fabrício Moreira de Bastos que havia falado com Cid e o decreto não seria colocado em marcha. O motivo é que, diante da falta de apoio dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, Bolsonaro "tá com medo de ser preso".

Em mais uma conversa, Cavalieri de Medeiros disse ao coronel Gustavo Gomes que o decreto golpista não seria publicado. "O presidente não vai embarcar sozinho porque pode acontecer o mesmo que no Peru. Ele está com decreto pronto ele assina e aí ninguém vai ele vai preso. Então não vai arriscar", disse.