Quem diria que dois anos de incentivo a uma política de segurança pública em que a letalidade policial é central por parte da gestão Tarcísio de Freitas, em São Paulo, levaria a parte dos policiais militares a acreditar que podem matar impunemente, não é mesmo? Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, policiais arremessam uma pessoa do alto de uma ponte na Cidade Ademar na madrugada desta segunda (2). Em outro, Gabriel Renal da Silva Soares, um homem negro de 26 anos, foi executado com 11 tiros nas costas por um policial no Jardim Prudência após furtar sabão em uma unidade do Oxxo.