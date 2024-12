Justiça proíbe Cíntia Chagas de falar sobre suposta agressão de Lucas Bove

"Ele arremessou a faca, que bateu na minha perna, e eu disse a ele: 'Isso é violência, é agressão. Olha o que você fez'. Começou a sangrar [a perna], e ele disse: 'Que bonitinha, que linda. Você vai me denunciar na Lei Maria da Penha, vai? Eu sou um deputado, meu amor. Eu acabo com você na hora em que quiser. Você será a louca. Experimente me enfrentar'".

O deputado disse à Justiça que a influenciadora cometeu calúnia e difamação.

Nas redes sociais, citando o sigilo processual, afirmou estar de "mãos atadas e boca amordaçada".

"Mas tenho certeza de que, no momento certo, a verdade será restabelecida".

Em discurso na Assembleia, afirmou:

"Fatos têm sempre dois lados. Histórias, prints e conversas podem ser facilmente manipulados".