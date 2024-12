Conflito entre advogados expõe trinca no alto-comando do golpe

No Brasil de antigamente, criminosos traídos choravam as mágoas na cadeia. Com o advento da delação premiada, as máguas aprenderam a nadar. O lançamento de cúmplices ao mar tornou-se um esporte perigoso.

Paulo Cunha Bueno, defensor de Bolsonaro, brincou com fogo ao declarar que o golpe beneficiaria não o seu cliente, mas uma junta de generais palacianos. Marcus Vinícius, advogado do general Mário Fernandes, sentiu o cheiro de queimado.

Em comentário reproduzido pelo Globo, o doutor manifestou sua "perplexidade" com a fala do colega. Indagou: Cunha Bueno "é advogado de defesa ou promotor?". Avalia que ele " está atuando como promotor." Soou incrédulo: "Como faz isso?"