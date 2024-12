PM mata pelas costas e joga jovem de ponte por saber que Tarcísio o protege

Na época do assassinato de Ryan, o governo paulista disse que "as mortes em decorrência de intervenção policial são resultado da reação de suspeitos à ação da polícia". Ora, se a morte é prova de culpa, o cano da arma do agente de segurança tem o poder de investigador, promotor, juiz e carrasco. Parte das classes média e alta, que vê contagem de corpos como indicador de sucesso, não perdeu uma noite de sono com Ryan.

O que chamou a atenção dos mais ricos para o tema da violência policial recentemente foi o assassinato do estudante de medicina Marco Aurélio Acosta, de 22 anos, com um tiro à queima-roupa, em um hotel na Vila Mariana, no dia 20 de novembro. Imagens de câmeras mostram que ele não representava risco aos policiais ou a outras pessoas, mas recebeu um tiro fatal mesmo assim.

Diante da repercussão negativa da morte de um jovem mais rico, a Secretaria de Segurança Pública se mexeu. Informou que os policiais militares Guilherme Augusto Machado e Bruno Carvalho do Prado foram indiciados por homicídio e estão afastados das atividades operacionais.

Enquanto isso, São Paulo vai sendo controlado aos poucos pelo PCC. Seja se infiltrando em instituições municipais, como no Guarujá, segundo o Ministério Público, seja fornecendo policiais corruptos para atuarem para facção criminosa. O delator morto em plena luz do dia no terminal 2 do aeroporto internacional, em Guarulhos, foi paradigmático.

Não há governo moderado possível com a linha adotada pelo secretário Guilherme Derrite. Com ela, os policiais entendem que há licença para matar. Os mais pobres já sabem disso, uma vez que a imensa maioria das mais de 500 vítimas da letalidade policial neste ano era das periferias.

A menos que Tarcísio de Freitas e Guilherme Derrite interrompam a permissão tácita para matar nas periferias, casos como esses vão continuar acontecendo. Matar dá voto em São Paulo. Espero que ambos não continuem pensando só em 2026.