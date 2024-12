No Senado, João Carlos Martins vai propor volta da música à escola pública

O maestro vai apresentar os resultados da iniciativa e explicar como conseguiu desenvolver um método de introdução ao ensino da música para os primeiros 4 anos do ensino fundamental, que poderia ser adotado em todo o país. O projeto consiste em vídeos-aulas e cursos preparatórios de 10 horas anuais para capacitar o professor de artes a introduzir os conceitos básicos da música para estes alunos.

Serão atividades musicais de cerca de 15 minutos, que serão integradas às aulas de artes regulares que já existem no currículo das escolas públicas do país. "Para estas aulas de 15 minutos também teremos vídeos para os alunos acompanharem o conteúdo apresentado", explicou o maestro.

"O nosso método começa de uma forma brincante e aos poucos vai se conectando ao coração e à alma da criança, e assim, conseguimos enxergar no horizonte a possibilidade de tornar real o sonho de Heitor Villa-Lobos", numa referência ao projeto do compositor que introduziu a música na grande escolar do país nos anos 30.

"Pelas experiências que realizamos em algumas escolas nos últimos anos, estou certo através do ensino da música por 15 minutos nas aulas de artes ajudaremos a harmonizar o Brasil", disse.

"Pelas nossas experiências, realizadas em algumas escolas, é a criança, depois do primeiro ano de aprendizagem musical, que pede o ensino da música no segundo, tal o interesse despertado no primeiro ano", explicou.

Sonho de Villa Lobos

Martins lembra como o projeto de uma estrutura musical para o Brasil já surgiu com Heitor Villa Lobos. "Após a Semana de 1922, ele conseguiu introduzir a música no currículo escolar em 1934 por meio de um decreto presidencial, através do Canto Orfeônico", disse. "Naquela época o poder de concentração de uma criança durante uma aula, conforme pesquisas realizadas, alcançava cerca de 40 minutos", afirmou.