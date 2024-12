Boicote de Tarcísio às câmeras em fardas foi furado pelo celular do cidadão O mundo tomou conhecimento que policiais jogaram um homem da ponte, executaram um outro com 11 tiros nas costas, mataram um estudante de medicina desarmado, entre tantos outros casos, por conta de imagens captadas pelo celular de cidadãos ou por câmeras de estabelecimentos comerciais. Sim, a onipresença das câmeras, que nos coloca diariamente em um "Big Brother" da vida real, compensou o retrocesso do governo Tarcísio de Freitas à política de uso desse equipamento nas fardas, que havia sido implementada com sucesso na gestão anterior. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto