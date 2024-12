Boicote de Tarcísio às câmeras em fardas foi furado pelo celular do cidadão

Quando a morte atinge alguém do centro mais rico, como foi o caso do estudante de Medicina Marco Aurélio Acosta, de 22 anos, com um tiro à queima-roupa, em um hotel na Vila Mariana, no dia 20 de novembro, o governo é chamado a se justificar. Esse foi mais uma caso em que policiais tentaram culpar a vítima, mas as câmeras do estabelecimento desmentiram. Foi o caso dele, com pais médicos e professores da USP, que fez com o que esse tipo de abuso se tornasse assunto entre os mais abastados, pois a violência policial fugiu da periferia. Com provas em vídeo.

Com as mudanças adotadas pelo governo paulista à política das câmeras nas fardas, o barateamento dos celulares se tornou a mais importante medida para conter a violência policial. É uma pena, contudo, que a responsabilidade tenha que ficar nas mãos dos cidadãos e não daquelas pessoas que são pagas para isso.