PM poupa atirador rico de Pinheiros e mata pobre diante da mãe no litoral A Polícia Militar de São Paulo tratou com respeito um empresário que recebeu agentes a tiros em sua cobertura em Pinheiros. Dois dias depois, matou um rapaz negro de uma família pobre em casa, na Baixada Santista, apesar de a mãe ter suplicado pela vida do filho. A diferença de conduta vai ao encontro do que já foi defendido, em entrevista ao UOL, pelo hoje vice-prefeito eleito da capital paulista, coronel Ricardo Mello: os PMs que atuam na região nobre e na periferia de São Paulo precisam adotar formas diferentes de abordar e falar com seus moradores. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto