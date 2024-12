PF cumpre prisão de primo de Elmar para apurar desvios de obras contra seca

Elmar é um dos deputados mais influentes do Centrão na Câmara dos Deputados. Ele tentou se viabilizar para disputar o comando da Casa no próximo ano, mas desistiu após perder o apoio do presidente da Casa, Arthur Lira (PP), de quem é aliado.

Também foi cumprido um mandado de prisão contra o empresário José Marcos de Moura, que é amigo do ex-prefeito de Salvador ACM Neto e possui contratos com municípios baianos para serviço de limpeza urbana. Outro alvo, Flávio Henrique de Lacerda Pimenta, é funcionário da Secretaria de Educação de Salvador.

A operação obteve o sequestro de R$ 162 milhões em bens obtidos pela organização criminosa, como aeronaves, imóveis de alto padrão, barcos e veículos de luxo.

"Durante o período investigado, a organização criminosa é suspeita de ter movimentado cerca de R$ 1,4 bilhão, incluindo R$ 825 milhões em contratos firmados com órgãos públicos apenas em 2024", diz comunicado da PF. A investigação foi conduzida pela Superintendência da PF na Bahia, em conjunto com a CGU (Controladoria-Geral da União).

As defesas dos citados não foram localizadas ainda para se manifestar.