Lula piorou visivelmente à tarde, mas deixou reunião sem alarde

O presidente Lula passou a segunda-feira (9) com aspecto abatido. Segundo ministros que tiveram agendas de manhã e de tarde com ele, a piora ao longo do dia foi visível.

Como não é raro que Lula reclame de desconfortos, sua equipe no Palácio do Planalto não entrou em alerta especial com seu estado de saúde.

Viram a ambulância do comboio que acompanha o presidente para onde quer que ele vá deixando o Palácio do Planalto antes mesmo de acabar a reunião em que estava. E mantiveram, mesmo assim, a programação normal. No final do expediente, informaram a agenda do dia seguinte sem qualquer alteração.