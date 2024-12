Justiça de SP autoriza Alexandre Nardoni a passar férias no Guarujá

A Justiça paulista autorizou Alexandre Nardoni, de 46 anos, a passar as férias no Guarujá, no litoral paulista.

Condenado a uma pena de 30 anos, 2 meses e 20 dias de prisão pela morte da filha Isabella, Nardoni está desde maio em regime aberto. O crime ocorreu na noite de 29 de março de 2008. A menina, de 5 anos, foi jogada pela janela do sexto andar do edifício onde a família morava, na zona norte de São Paulo.

No regime aberto, de semiliberdade, a execução da pena ocorre em casas de albergado, que é um presídio de segurança mínima. O condenado, que precisa obrigatoriamente trabalhar, fica no local à noite e nos finais de semana. Quando não há vaga nas casas de albergado, as quais são poucas no país, o preso pode ficar em prisão domiciliar.