Na próxima vez que você ouvir deputados e senadores lamentando mortos devido às cheias no Rio Grande do Sul e aos deslizamentos de terra no Rio e em Santa Catarina ou dizendo que sentem muito pelas secas na Amazônia e os incêndios no interior de São Paulo, lembrem-se que o chororô é mentira. Se fosse sincero, não teriam aprovado, nesta quinta (12), um projeto de lei que mantém benefícios a termelétricas a carvão e gás (que agravam as mudanças climáticas) — pagos, aliás, por nós consumidores na conta de luz. Ou seja, além de rifarem o futuro, também nos obrigam a participar, financiando isso. É tipo a família que recebe, de uma ditadura, a conta pela bala com a qual ela executou seu parente.