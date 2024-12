Presa por injúria racial na porta de Lula é exemplo de privilégio militar Maria Cristina de Araújo Rocha, que tentou deixar uma coroa de flores em frente às casa de Lula em São Paulo e foi presa por injúria racial após chamar um agente de segurança de "macaco", está sendo tratada desde então como heroína em redes e grupos bolsonaristas. A heroína é bem remunerada com uma pensão vitalícia militar. No Bolsoverso, o universo paralelo dos seguidores do ex-presidente, ela foi detida por exercer sua liberdade de expressão. Por mais que levar uma coroa de flores a alguém que acabou de passar por uma cirurgia delicada seja de extremo mau gosto, não é crime. Crime é chamar um homem negro de macaco. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto