Em reunião ministerial, Lula relata as quatro vezes em que quase morreu

A infância de privações do presidente em Pernambuco é conhecida até que ele vem para São Paulo com a mãe, dona Lindu.

Em 2011, Lula é diagnosticado com um câncer na laringe. Teve que se submeter a cirurgia e quimioterapia. Na época, além do temor da doença, ele viveu o receio de ter algum problema vocal, já que a voz é um dos principais ativos como político.

O incidente com o avião no México ocorreu em outubro deste ano. Lula e sua comitiva ficaram sobrevoando o país por mais de duas horas após uma pane na aeronave presidencial. Depois do problema, abriu-se uma discussão sobre a compra de um novo avião.

E bem recentemente, o presidente precisou se submeter a uma cirurgia de emergência para a remoção de um coágulo no cérebro por causa da batida na cabeça que sofreu após uma queda no banheiro.

Aos 79 anos, Lula tem refletido bastante sobre a vida em suas conversas. Ao receber o ministro da Defesa, José Mucio, eles tiveram duas horas de bate papo sobre suas experiências.

Com 76 anos, Múcios queixou-se de cansaço, o que gerou especulações sobre sua saída do governo, que por sua vez detonaria uma reforma no primeiro escalão.