Tal como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi a pessoa certa na hora certa para evitar que a democracia brasileira fosse para o vinagre mediante a tentativa de golpe bolsonarista, seu colega Flávio Dino vem sendo a pessoa certa na hora certa para moralizar o comportamento do Congresso Nacional e sua relação com o Poder Executivo ao condicionar o pagamento de emendas ao cumprimento da Constituição. Dino liberou, neste domingo (29), parte dos R$ 4,2 bilhões em emendas de comissão que haviam sido bloqueados. O ministro tinha cobrado dos deputados federais informações a fim de garantir transparência e rastreabilidade, ou seja, quem são os pais e mães desses envios e para que fim seriam destinados. A liberação visa a evitar prejuízo às prefeituras na área de saúde, mas o tamanho ainda está sendo avaliado.