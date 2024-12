Dino é pessoa certa para moralizar emenda tal como Moraes é contra golpismo

Um exemplo disso foi trazido por Eduardo Militão, no UOL: uma investigação da PF que aponta o deputado Júnior Mano (PSB-CE) como tendo um "papel central" em um esquema de manipulação de eleições em 51 municípios no Ceará por meio de compra de votos e desvios de recursos de emendas parlamentares.

Segundo levantamento do UOL, 45% das emendas individuais do deputado Júnior Mano, entre 2021 e 2024, foi na modalidade de "emenda Pix", quando não há plano de trabalho prévio. Foram R$ 47 milhões dessa maneira, num total de R$ 104 milhões em emendas.

Se isso é o que acontece com um deputado de baixa expressão, imagine com centenas, incluindo os que têm muito poder. Por isso, o ministro defendeu o inquérito aberto pela Polícia Federal a seu pedido para investigar a liberação de emendas. O montante de safadezas pode ser bem maior do que outros escândalos de corrupção da história recente do país, como a Lava Jato.

Dino também ponderou que "a legítima celebração de pactos políticos entre as forças partidárias tem como fronteira aquilo que as leis autorizam, sob pena de o uso degenerar em abuso". Vale lembrar que irregularidades vêm sendo divulgadas pela imprensa aos montes, como na compra de kits de robótica para escolas em Alagoas, em sacos de boxe para cursos no Rio de Janeiro, na aquisição de ônibus escolares e tratores, entre outros.

Vou repetir o que aqui já escrevi: respostas simples, muitas vezes, são as mais difíceis de serem dadas. Você me traiu? Você colou na prova? Você roubou? Você encaminhou bilhões em dinheiro público de forma maquiada?

É uma resposta muito simples o que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, vem pedindo da Câmara dos Deputados: quem são os pais e as mães, ou seja, quem liberou e, portanto, quem deve ser responsabilizado por bilhões em emendas parlamentares?