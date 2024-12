Moçambique vive pior crise em 50 anos e opositor sugere paramilitares

Observadores da UE, da CPLP e dos bispos católicos denunciaram a alteração injustificada dos resultados eleitorais. O governo dos EUA também alertou para "irregularidades significativas" no processo eleitoral.

No dia 9 de outubro, um dia antes do anúncio oficial dos resultados, o candidato da oposição, Venâncio Mondlane, declarou sua vitória e ameaçou com o "caos" se o Conselho Constitucional desse a vitória ao candidato partido no poder, Daniel Chapo.

O governo, porém, confirmou Chapo como vitorioso e que ele será o novo presidente a partir de 15 de janeiro.

Admirador de Jair Bolsonaro e pastor evangélico, Mondlane passou a convocar o povo às ruas, abrindo o caminho de violência pelo país e que foi respondida com uma repressão por parte do governo, cada vez mais fragilizado.

O opositor, porém, rejeita a responsabilidade pelo caos e acusa o governo de usar "táticas soviéticas" para criar caos. "São homens da polícia que arrombam armazéns", justifica, sem apresentar provas.

Opositor sugere convocar grupos paramilitares

Em sua última aparição nas redes sociais, ele confirmou que continuará a contestar os resultados e anunciou uma nova etapa dos protestos. "Vamos intensificar nossas manifestações", garantiu neste domingo.