Aposentadoria e ministério: os rumos dos marqueteiros da direita à esquerda

O coach assustou (não apenas o marqueteiro) com sua estratégia de cortes de vídeos para as redes sociais e comportamento provocativo nos debates, mas errou a mão e derreteu no final do primeiro turno ao apresentar um laudo falso que comprovaria sua fake news de que Guilherme Boulos (PSOL) havia sido internado por uso de drogas. O que foi demais até mesmo para o eleitor antiesquerda.

Com 33 campanhas, 28 delas vitoriosas, Duda avaliou que chegou ao seu limite. O trabalho é desgastante e exige uma semana de sete para sete.

Enquanto a direita ficará órfã, a esquerda se articula no outro ponto para empoderar o seu marqueteiro. Sidônio Palmeira, que fez a campanha de Lula, é cotado para integrar o governo numa tentativa de salvar a comunicação. Com queda na popularidade, sobrou para essa área a culpa pelos índices que mostram o descontentamento do eleitor com a gestão do PT.

A estratégia é vista com desconfiança por colegas de Sidônio. Todos enaltecem a sua competência, mas dizem que numa campanha é o marqueteiro quem manda e todo mundo obedece. Bem diferente do governo, ainda mais em uma gestão sem unidade como Lula III em que ministro cuida do seu quadrado.

Pablo Nobel, marqueteiro da campanha de Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo, deve ocupar o espaço deixado por Duda Lima. Sua escola foram, curiosamente, os "marqueteiros da esquerda": Duda Mendonça e João Santana.