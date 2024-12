Desejo um 2025 em que golpista seja preso e super-rico pague mais imposto A promessa de democracia presente na Constituição Federal de 1988 nunca foi totalmente cumprida, pois somos todos iguais perante a lei apenas no papel. A República brasileira ainda é um pai superprotetor dos super-ricos e uma mãe compreensiva para quem planeja golpes de Estado. Há uma chance de mudança, contudo, o que renova as esperanças de um 2025 melhor. A Procuradoria-Geral da República vai denunciar e o Supremo Tribunal Federal deve julgar em 2025 a cúpula da tentativa de golpe de Estado que pretendia manter Jair Bolsonaro no poder à revelia da vontade expressada nas urnas. Por enquanto, são 40 indiciados pela Polícia Federal, dos quais 28 militares, entre generais, almirante, coronéis e grande elenco. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto