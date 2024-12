Em 2024, a violência fardada não cansou de repetir: 'Ainda estou aqui'

"Ainda Estou Aqui" é centrado em uma família de pessoas privilegiadas, que moram em frente ao mar do Rio de Janeiro, possuem empregada doméstica, automóvel e podem viajar para o exterior. O patriarca é o engenheiro civil e ex-deputado federal Rubens Paiva, que tentava apoiar os militantes que se insurgiam contra o regime ditatorial implantado no Brasil pelo golpe de 1964.

Brancos e ricos, é óbvio que há diferença na abordagem militar na residência dos protagonistas. Da mesma forma como ainda hoje os agentes de segurança cuidam em não invadir com chutes, pontapés e tapas na cara, quando atuam em áreas consideradas nobres, diferente da brutalidade que marca as operações em comunidades onde moram os pobres e pretos do país.

Mesmo com recurso econômico e acesso a canais para ecoar sua dor, o drama de Eunice se assemelha às de centenas de mulheres que buscam pelo paradeiro de parentes que cruzaram com a violência provocada por aqueles que deveriam proteger a sociedade.

Como mostra o estudo "Vozes da Dor, da Luta e da Resistência das Mulheres/Mães de Vítimas da Violência de Estado no Brasil" ainda é prática no país o "sumiço" de cidadãos vítimas do poder fardado.

Apesar do recorte e de sutis diferenças, a mensagem central do filme é clara: a violência de Estado não é um episódio isolado. É uma chaga que persiste fazendo vítimas diariamente e impedindo a plena cidadania no Brasil.

A persistência da violência fardada

Os fatos noticiados em 2024 comprovam a atualidade do tema abordado pelo filme. Entre os eventos mais alarmantes estão a tentativa de golpe militar contra o governo democraticamente eleito, com planos inclusive de assassinato de autoridades, em uma repetição sombria das práticas golpistas do passado.



Somada a isso, a violência policial em 2024 se agravou em casos de abusos de poder, tortura, cidadão jogado de ponte e assassinatos cometidos por policiais, em especial contra jovens negros e periféricos.