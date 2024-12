Desejo um 2025 em que golpista seja preso e super-rico pague mais imposto 

Nunca curamos as feridas deixadas por 21 anos de chumbo. Tapamos com um curativo mal feito, mas elas continuam purulentas, apesar dos esforços estéticos da turma do deixa-disso. Não apenas pelo apoio e a anuência de parte dos membros das Forças Armadas à tentativa de golpe, mas toda vez que o Estado mata - não como um infeliz efeito colateral da proteção da população ou de si mesmo, mas como execução de uma política de limpeza e contenção social que foi aprimorada durante a Gloriosa.

A falta de punição de militares de alta patente por causa do golpe de 1964 e pelas consequentes sacanagens cometidas durante a ditadura ajudou a semear a tentativa de golpe ao final do mandato de Bolsonaro. O fato de um general quatro estrelas, ainda que da reserva, pague por seus crimes contra a democracia, ao lado do líder civil que ele queria perpetuar no poder, significaria que, enfim, o país conseguiu encerrar a noite que começou em 31 de março de 1964.

Ao mesmo tempo, um país em que rico paga, proporcionalmente, menos imposto que a classe média não pode ser considerado íntegro. O Brasil tem uma chance de corrigir isso, em 2025, com a discussão da segunda etapa da reforma tributária, sobre a tributação de renda e riqueza.

Isso inclui a volta a taxação sobre dividendos recebidos de empresas (abolida por FHC em 1995), o reajuste da tabela do Imposto de Renda (criando alíquotas maiores, acima de 30%, para os que ganham realmente muito), a taxação de grandes fortunas e o aumento no imposto de grandes heranças. No Brasil em desenvolvimento, propostas como essas são chamadas de comunismo, na Europa desenvolvida, de justiça social.

O ministro da Fazenda Fernando Haddad apresentou uma medida que vai nesse sentido no pacote de ajuste fiscal em novembro: recolher impostos sobre os rendimentos de quem ganha mais de R$ 600 mil por ano (R$ 50 mil/mês) partindo de um mínimo de 10%. Aqueles que recebem via dividendos de empresas, que são isentos, teriam que pagar segundo uma escala progressiva, se aprovada a proposta. Na prática, hoje, alguém que ganha milhões em dividendos paga percentualmente menos imposto do que um trabalhador que recebe menos de três salários mínimos.

A proposta nem foi enviada pelo governo ao Congresso (por enquanto, o ajuste fiscal vai ser feito apenas na base da chicotada nos trabalhadores) e o mercado já reclama da grande injustiça de taxar os pobres ricos e remete para fora a grana dos dividendos.