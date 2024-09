É claro que eu vou escrever sobre a "noite da cadeirada". Mas preciso do contexto. Escrevi aqui e comentei no "Olha Aqui", neste UOL, e em "O É da Coisa", na BandNews FM e no BandNews TV, que a ABC News havia dado algumas boas lições sobre o modo de fazer um debate. Refiro-me ao confronto entre Donald Trump e Kamala Harris ocorrido na Filadélfia, no dia 10, com mediação exemplar de David Muir e Linsey Davis. Fez-se, então, um real confronto de ideias. Foi tão bom tecnicamente que Trump odiou e ameaçou processar a emissora. No Brasil, antes de se lamentar a escuridão, é preciso indagar se não se ajuda a apagar a luz.