Entre os três candidatos com chances de figurar no segundo turno na disputa pela prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) teve de longe o melhor desempenho no debate na Globo, no fim da noite desta quinta. Pablo Marçal (PRTB), embora em pele de cordeiro — o lobo bobo chegou a se manifestar, mas não "prosperou", para usar um verbo de que ele gosta muito —, não comprometeu, dado o seu público. Ricardo Nunes (MDB) não conseguiu sair da defensiva. Desempenho fraco. Se os números do Datafolha congelam um instante de uma dinâmica e se o evento interfere em alguma coisa, então não há razão para Boulos parar de crescer - 26% na pesquisa — e para Nunes parar de cair: 24%. Ainda que eu esteja como naquela música de Chico Buarque e Ruy Guerra sobre a diferença entre intenção e gesto, tenho de escrever: Marçal teve a melhor performance na comparação com a sua própria e horrível persona publica em outros debates, embora muito mais acanhado e visivelmente nervoso. O "coach" tremeu. Escolheu experimentar o lugar da vítima. Se notaram, o "libertário" ameaçou criar uma empresa municipal de saneamento, entre outras bobagens. Santo Deus!