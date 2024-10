Justiça suspende bloco 4 do 'Enem dos concursos' por suspeita de vazamento

Na decisão, a Justiça apontou que houve suspeita de vazamento da prova na aplicação em um colégio no Recife (PE), porque os fiscais entregaram no período da manhã o caderno de prova que seria aplicado à tarde. Apesar de terem recolhido os cadernos, os estudantes tiveram tempo de folhear e ver as questões.

"Os candidatos passaram dez minutos com as provas. Depois, os fiscais viram o erro deles, recolheram as provas erradas e levaram as provas certas. Eles podem ter saído na hora do almoço, estudado as questões que tiveram acesso e respondido no período da tarde, podem ter mandado as questões para outras pessoas. Não tem como garantir a lisura do certame por conta desse vazamento", afirmou o advogado Igor Oliva de Souza, autor da ação.

A decisão diz que o vazamento "viola a isonomia".

"Sendo assim, em que pese a União alegar que o equívoco teria sido sanado a tempo de não causar prejuízo à lisura do certame, as provas dos autos indicam que os fatos não se limitaram à violação do malote com os cadernos de questões, mas avançaram para o vazamento do conteúdo das próprias questões, o que, ao tempo em que viola a isonomia entre os candidatos, contamina o prosseguimento do concurso com a pecha da imoralidade, exigindo-se, assim, a pronta atuação do Judiciário no caso concreto", afirma a decisão.

"Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da prova do Bloco 4 do Concurso Nacional Unificado (CNU), devendo os réus absterem-se de divulgar as respectivas notas até o julgamento final da presente ação", concluiu o documento.