Ganha-perde das urnas à direta: Kassab, Tarcísio, Paes, Bolsonaro, Lula... Quem ganha e quem perder com as eleições municipais deste domingo? Há leituras para todos os gostos. Também apresento a minha. Parcial ainda. O maior vitorioso é Gilberto Kassab. Seu partido é o campeão em Prefeituras: já elegeu em 888 cidades, incluindo três capitais: Rio, com a votação consagradora de Eduardo Paes, São Luís e Florianópolis. Disputa o segundo turno em outras duas: Belo Horizonte e Curitiba, com boas chances de vitória em ambas. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo