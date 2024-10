Comemoração em comitê de Nunes foi de palavrões e gritos contra Marçal

Circularam vários trackings por lá, que são pesquisas de alta frequência, mas o que mais se aproximou do resultado final foi um encomendado pelo União Brasil, do vereador Milton Leite. Esse tracking apontava Nunes à frente, seguido de Boulos com uma diferença pequena para Marçal.

Antes da contagem de votos ganhar tração, alguns assessores apostavam num segundo turno entre Nunes e Marçal. Diziam que o ex-coach ia bem nos rincões da periferia onde o prefeito encontrava muita gente "fazendo o M".

Contavam também, em conversas reservadas, que alguns vereadores do PT não faziam tanto esforço assim por Boulos.

Nunes era esperado desde às 18 horas, mas só chegou depois do resultado garantido. Segundo alguns dos presentes, estava com receio da derrota.

Preferiu assistir ao resultado em casa e só chegou acompanhado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Pouco antes dele vieram Baleia Rossi, presidente do MDB, e Gilberto Kassab, presidente do PSD.

Nunes e Tarcísio estavam esfuziantes com a vitória contra Marçal, que não parecia nada garantida até bem poucos dias atrás.