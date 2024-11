Chamar alguém de "fascista" é um instrumento eficaz para vencer uma eleição? Como Kamala Harris foi derrotada — e a vitória de Donald Trump só parece acachapante em razão do absurdo colégio eleitoral —, a primeira tentação é dizer que se trata de um erro. Não existe resposta certa para pergunta errada. Não se tratava de uma estratégia ou de um instrumento eleitoreiro. Trump diz e promete coisas tipicamente fascistas. Sempre acharei bom que se chamem as coisas por seu nome. Especialistas no próprio pensamento se tornaram "sommeliers" de fascismos. Sem aroma de Mussolini, com retrogosto hitleriano e notas de franquismo, rejeitam o emprego da palavra, depois de meterem seu nariz na taça. Fico com o mais longevo e maior estudioso vivo do tema: Robert Paxton. Chamar Trump de fascista passou a ser "não só aceitável, mas necessário". Ele escreveu "A Anatomia do Fascismo"; os tais "sommeliers", bem..., nada que preste.